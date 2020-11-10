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10.11.2020 - 10:47 |

Hastaneye kaldırılan Ebru Şancı: İş stresi sağlığımı bozdu

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2015 yılında evlenen Ebru Şancı’nın, Ceylin ve Mila adlı ikiz kızları var. Geçtiğimiz ağustos ayında oğulları Kürşad Fırat’ın dünyaya gelmesiyle aile büyüdü.

Hastaneye kaldırılan Ebru Şancı: İş stresi sağlığımı bozdu
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Hayvansever olan Ebru Şancı, evdeki 5 köpeğine de çocuğu gibi bakıyor. Bir yandan da sahibi olduğu iki gelinlik atölyesini ayakta tutmaya çalışan Şancı, sıkıntı ve stresten hastanelik oldu.

"HER ŞEY BÜYÜK MASRAF"
Önceki gece yarısı özel bir hastanenin acil servisine kaldırılan Şancı’nın, kurdeşen döktüğü ortaya çıktı. Vücudunda kızarıklık ve kabarmalar meydana geldiği için tedavi amaçlı serum takıldı, kortizon iğnesi yapıldı.

Ebru Şancı, "Üç çocuğun sorumluluğu, bakımı. Dadılar, evi idare etmek, 5 köpeğim. Her şey büyük masraf. İki atölyemi de ayakta tutmaya çalışıyorum. Ancak düğünler iptal edildiği için hem Türkiye hem de yurt dışındaki işler durdu. Tüm bunlar canımı sıktı. Sağlığım bozuldu” açıklamasını yaptı.

Magazin Haberleri Bülteni (10 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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