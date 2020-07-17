Hatice Şendil ekranlara dönüyor

TRT 1 ekranında yayınlanacak olan Selçuklu İmparatorluğu dönemini anlatan 'Nizamı Alem'de Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci başrol isimleri olarak açıklanmıştı. Gürkan Uygun ve Osman Sonant da dizinin kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Emre Konuk’un yapımcılığını yaptığı 'Nizamı Alem' dizisinin kadın başrolü Hatice Şendil oldu. Şendil dizide, Türk tarihinin en güçlü kadınlarından birisi olarak bilinen Terken Hatun olarak izleyicilerle buluşacak.