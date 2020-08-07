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07.08.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY

Hayali gerçek oldu

Simge Sağın, organizasyonunu Bayhan Prodüksiyon’un üstlendiği ‘Yıldızlar Geçidi’ konserleri kapsamında Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde ilk kez konser verdi.

Hayali gerçek oldu
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Simge Sağın, organizasyonunu Bayhan Prodüksiyon’un üstlendiği ‘Yıldızlar Geçidi’ konserleri kapsamında Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde ilk kez konser verdi. Gülşah Saraçoğlu imzasını taşıyan üç farklı kıyafet giyen Sağın, “Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Böyle bir dönemde burada olmak riskliydi. Bu sahnede olmak çok güzel” dedi. 

Müge Boz denize düştüğü anı paylaştıOyuncu Müge Boz, tekneyle açıldığı maviliklerden denize havalı bir atlayış yapmak isterken dengesini kaybedince göbek üstü suya çakıldı.
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Cadde Yazarları

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