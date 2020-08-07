Hayali gerçek oldu

Simge Sağın, organizasyonunu Bayhan Prodüksiyon’un üstlendiği ‘Yıldızlar Geçidi’ konserleri kapsamında Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde ilk kez konser verdi. Gülşah Saraçoğlu imzasını taşıyan üç farklı kıyafet giyen Sağın, “Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Böyle bir dönemde burada olmak riskliydi. Bu sahnede olmak çok güzel” dedi.