22.05.2020 - 07:00 |
Hayalinde müzik yoktu
Murat Dalkılıç, TÜRSAK Vakfı YouTube kanalındaki ‘Senaryo Sohbetleri’ programına katıldı.
Küçüklüğünden beri her daim şov dünyasının içinde olmak istediğini belirten şarkıcı, “Bu hayalimin içinde müzik hiç yoktu. 15 yaşından sonra
hayatımın merkezine oturdu” dedi.
Ceyhun Fersoy’dan güldüren Acun Ilıcalı ve Berkan taklidiKendisi gibi oyuncu Begüm Öner ile evli olan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak 'Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Berkan ile Acun Ilıcalı’nın arasındaki 'tranquilo' diyaloğunun taklidini yaptı.