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29.07.2020 - 07:00 |

Hayat dostlarla güzel

İşleri dolayısıyla bir ayağı New York’ta bir ayağı İstanbul’da olan ‘Realty NYC’ kurucusu Emir Bahadır, pandemi sürecinde kaldığı Türkiye’de dostlarıyla bir arada olmanın mutluğunu yaşıyor.

Hayat dostlarla güzel
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İşleri dolayısıyla bir ayağı New York’ta bir ayağı İstanbul’da olan ‘Realty NYC’ kurucusu Emir Bahadır, pandemi sürecinde kaldığı Türkiye’de dostlarıyla bir arada olmanın mutluğunu yaşıyor. Normalleşme süreciyle birlikte ailesiyle Güney sahillerinde tatil yapan iş insanı, önceki gün teknesinde dostlarını ağırladı. Zeynep-Metin Fadıllıoğlu, Murat Özyeğin, Yasemin Güçkan, Selin-Sinan Tara ve Ayşe Çavuşoğlu Erturan’ın da aralarında bulunduğu ekip, bol bol sohbet edip, güzel havanın tadını çıkardı. Bahadır, çektirdiği kareyi sosyal medya hesabından “Güzel anılar” notuyla paylaştı.

Hülya Avşar'ın köpekleriyle mücadelesiOyuncu ve sunucu Hülya Avşar, köpeklerini gezdirmeye çıktığı sırada çekilmiş videosunu Instagram hesabından paylaştı ve üç köpeği birden gezdirmenin aslında ne kadar da zor olduğunu gösterdi.
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