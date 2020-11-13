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13.11.2020 - 13:04 |

'Hayatımızın normale dönmesini bekliyorum'

Çocuk yaşlarda oynadığı 'Sihirli Annem' dizisiyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, geçtiğimiz gün yakın dostu Esra Balamir ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

'Hayatımızın normale dönmesini bekliyorum'
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Beraber alışverişe çıkan Damla Ersubaşı ve Esra Balamir, kısa bir alışveriş turu yaptıktan sonra restoranda dostlarıyla bir araya geldiler.

Yakın zamanda bir projenin çalışmalarına başlayacağını söyleyen Ersubaşı, "Farklı bir iş yapmayı düşünüyorum. Şimdilik beklemedeyiz, şu süreçte yapmayı düşünmüyorum, hayatımızın biraz normale dönmesini bekliyorum" dedi.

Van'da mültecileri taşıyan minübüs takla attıVan- Erciş Karayolundaki Çakırbey Mahallesi yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı.
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Cadde Yazarları

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