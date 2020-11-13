'Hayatımızın normale dönmesini bekliyorum'

Beraber alışverişe çıkan Damla Ersubaşı ve Esra Balamir, kısa bir alışveriş turu yaptıktan sonra restoranda dostlarıyla bir araya geldiler.

Yakın zamanda bir projenin çalışmalarına başlayacağını söyleyen Ersubaşı, "Farklı bir iş yapmayı düşünüyorum. Şimdilik beklemedeyiz, şu süreçte yapmayı düşünmüyorum, hayatımızın biraz normale dönmesini bekliyorum" dedi.