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25.03.2020 - 11:21 |

'Hayatta kalalım da nasıl olursa olsun'

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz ay Türkiye'de de görülen koronavirüse karşı dükkanları yağmalayanlara yönelik Twitter'dan "Hayatta kalalım da nasıl olursa olsun" sözleriyle isyan etti

'Hayatta kalalım da nasıl olursa olsun'

Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın gündeminde bu sefer ülkemizi de etkisi altına alan salgın bulunuyor.

Yeşilçay, koronavirüsün yayılmasıyla beraber dükkanları yağmalayanlara yönelik şu ifadelerle sitem etti:

Panikten, ölüm korkusundan etrafındaki her şeye saldıran, ahlaki değerlerini bir çırpıda yok eden toplumların, etik sonuçlarına hazırlıklı olmalıyız demek ki.

 

Hayatta kalalım da nasıl olursa olsun. Bu kollektif panik hali asıl korkunç olan. Büyüklerimin ellerinden öperim.

 

Magazin Haberleri Bülteni (25 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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