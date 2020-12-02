Hazar Ergüçlü Kim Kardashian'ın izinde

Dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian, geçen martta 'Paris Moda Haftası'nda ünlü bir markanın lateks takımını tercih etmişti. Rengi ve parlaklığı nedeniyle cevizli sucuğa benzetilen bu üç parçalık koleksiyonun fiyatı 200 bin TL'den fazlaydı.

Oyuncu Hazar Ergüçlü de benzer bir tarz seçip, Instagram'dan paylaştı. Ergüçlü'nün lateks pantolonu da 2 bin TL'ydi. (Posta)