MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Hazar Ergüçlü: Televizyonu çok özledim
06.02.2020 - 15:42 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Hazar Ergüçlü: Televizyonu çok özledim

Bir süredir ekranlarda boy göstermeyen Hazar Ergüçlü, yüzü olduğu spor markasının tanıtım toplantısında muhabirlerle sohbet etti. Ergüçlü, artık ekranlarda yer almak istediğini açıkladı.

Hazar Ergüçlü: Televizyonu çok özledim

Son olarak 'Hayat Sırları' adlı dizide boy gösteren Hazar Ergüçlü, birkaç yıldır ekranlardan uzaktaydı. Geçtiğimiz günlerde yüzü olduğu spor markasının tanıtım gecesinde konuşan güzel oyuncu, televizyonu özlediğini itiraf etti.

Ergüçlü, "Reyting kaygım yok ama televizyonu özledim, seviyorum orada olmayı... Ekibin ve kendi heyecanımı önde tutuyorum projeye bakarken" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (6 Şubat 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Başak Sayan ikizleri için alışverişte

Başak Sayan ikizleri için alışverişte

Safiye Soyman'dan Salzburg çıkarması

Safiye Soyman'dan Salzburg çıkarması

Mbaye Diagne hayranlarını kırmadı

Mbaye Diagne hayranlarını kırmadı

Burcu Esmersoy'dan arkadaşına hediye

Burcu Esmersoy'dan arkadaşına hediye

Sıradaki Haber