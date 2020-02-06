Hazar Ergüçlü: Televizyonu çok özledim

Son olarak 'Hayat Sırları' adlı dizide boy gösteren Hazar Ergüçlü, birkaç yıldır ekranlardan uzaktaydı. Geçtiğimiz günlerde yüzü olduğu spor markasının tanıtım gecesinde konuşan güzel oyuncu, televizyonu özlediğini itiraf etti.

Ergüçlü, "Reyting kaygım yok ama televizyonu özledim, seviyorum orada olmayı... Ekibin ve kendi heyecanımı önde tutuyorum projeye bakarken" dedi.