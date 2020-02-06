06.02.2020 - 15:42 | | SEÇKİN ŞENVARDAR
Hazar Ergüçlü: Televizyonu çok özledim
Bir süredir ekranlarda boy göstermeyen Hazar Ergüçlü, yüzü olduğu spor markasının tanıtım toplantısında muhabirlerle sohbet etti. Ergüçlü, artık ekranlarda yer almak istediğini açıkladı.
Son olarak 'Hayat Sırları' adlı dizide boy gösteren Hazar Ergüçlü, birkaç yıldır ekranlardan uzaktaydı. Geçtiğimiz günlerde yüzü olduğu spor markasının tanıtım gecesinde konuşan güzel oyuncu, televizyonu özlediğini itiraf etti.
Ergüçlü, "Reyting kaygım yok ama televizyonu özledim, seviyorum orada olmayı... Ekibin ve kendi heyecanımı önde tutuyorum projeye bakarken" dedi.