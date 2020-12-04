Hazar Ergüçlü'den 'Brad Pitt mi, Onur Ünlü mü?' sorusuna cevap

Kendisiyle ilgili merak edilenleri yanıtlayan Hazar Ergüçlü'ye, 'O mu Bu mu' köşesinde, “Kiminle paraşütle atlamak isterdin” sorusu yöneltildi.

Ekrana yansıttığı fotoğraflarda ikişerli halde Türkiye’den ve dünyadan ünlü isimleri gösteren İbrahim Selim, Ergüçlü’den seçim yapmasını istedi.

Slaytın sonunda ekrana yansıtılan fotoğraflarla birlikte “Brad Pitt mi, Onur Ünlü mü?” sorusuna ünlü oyuncu, "Ay iğrençsiniz, kalkıp gidiyorum! Onurcuğum tabii ki" yanıtını verdi.