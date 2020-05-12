Hazırlıklar tamam!

Sanitas SPA&Wellness Genel Müdürü Dr. Şebnem Akman Balta ve eşi Abu Balta, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmaya ara veren işletmelerinin açılışını heyecanla bekliyor. SPA sektöründe Türkiye çapında dünyaca ünlü pek çok oteller zincirinde 20 yıla yakın bir süredir hizmet veren ikili, karantina günlerini evde çocuklarıyla geçiriyor. Aile, zaman zaman sezon öncesi hazırlıkları yerinde görmek için de tesisleri ziyaret ediyor.