Hedef 1 milyon TL

Runatolia 2020, birbirinden renkli koşulara ev sahipliği yaptı. Antalya’da gerçekleşen etkinlikte, Caroline Koç ve arkadaşları, ‘Kız Çocuklarıyla Geleceğe Koşuyoruz’ temalı koşuda, ‘Mustafa V. Koç Burs Fonu’ adı altında yardım topladı. İş insanı, 16 Mart’a kadar sürecek kampanyada, şimdiye kadar 750 bin TL topladıklarını belirtti. Hedeflerinin 1 milyon TL olduğunu söyleyen Koç, kampanya sonunda toplanan miktar kadar kendisi de yardım yaparak, tüm geliri Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayacak.