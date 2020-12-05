Hediye Güral Gür: Başarının sırrı, düzeni sürdürmek!

Gerek Türkiye çapındaki yatırımları, gerekse aile bağlarındaki örnek yapılarıyla toplum tarafından her daim örnek gösterilen Güral Ailesi faaliyetlerine devam ediyor. Son olarak NG Sapanca Enjoy’u hizmete açarak yeni bir atılım gerçekleştiren şirket yetkililerinden NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür ile iş ve özel yaşamı üzerine sohbet ettik.

- Yeni oteliniz NG Sapanca Enjoy hayırlı olsun. Hazırlık sürecinden kısaca bahseder misiniz?

NG Sapanca Enjoy’u 19 Kasım’da hizmete açmanın heyecanını yaşıyoruz. Aslında mayıs ayında kapılarımızı açmayı düşünüyorduk ancak pandeminin en hararetli dönemine denk geldiği için erteledik. Sonrasında yatırımın daha fazla boş kalmasına gönlümüz razı gelmedi ve inşaattan kalan eksiklerin tamamlanması, peyzaj, tanıtım ve pazarlama gibi işlerimizi de 40 gün gibi rekor bir sürede tamamlayarak otelimizi işletmeye aldık.

- İçinde bulunduğumuz sancılı süreçte üretmeye ara vermediniz. Projelerin devamı gelecek mi?

Biz NG Grubu olarak şartlar elverdiği sürece üretmeye devam edeceğiz. Eğer durursak bugün olduğumuz noktaya bir daha gelmemiz çok zor. Şu anda Antalya’da süren bir yatırımımız daha var. Nisan 2021’de tamamlanıp, misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Sapanca’da mevcut tesislerimizle konumlandıracağımız villa projemizin çalışmalarına başladık. Ayrıca, NG Sapanca Wellness&Convention otelimizin yenilenme çalışmalarını başlattık.

- Aile bağlarınızdaki güç ve dayanışmayı gördükçe insan kültürümüzün değerini bir kez daha hatırlıyor. Nasıl bir çocukluktu sizinki?

Birbirine çok bağlı bir aileyiz. Çocukluğumuz da hep kardeşler, kuzenler, amcalar, teyzeler aynı mekanda geçti. Kütahya’da büyük bir konakta yaşadık uzun yıllar. Hani şimdilerde dizilerde görüp izlediğimiz aileler gibiydik. Babaannem temel direğimizdi çekip çeviren... Hâlâ da bu geleneğini sürdürüyoruz. Şimdi de bizim çocuklarımız aynı düzende büyüyor. Bir yere tatile gittiğimizde kim kimin kardeşi anlamaz dışarıdan bakanlar. Çünkü tüm çocuklar birbirine “Abi, abla” diye hitap eder.

- Dört kardeşsiniz ve her biriniz kendi dalında başarıyla adınızdan söz ettiriyorsunuz. Burada yatan sır nedir?

Başarılı olmak aslında düzenli çalışmanın sonucunda geliyor. Biz, bütün hayatı çalışmak olan bir babanın evlatlarıyız. Rol modelimiz babamız. Öyle güçlü bir örnek ki başka bir şey öğrenmedik büyürken. Sanırım en önemli sır bu bizim için.

- Size ne gibi öğütleri oldu?

Doğru hesap yapmamızı, dikkatli harcama yapmamızı, hata yapmaktan korkmamamızı ama aynı hatayı ikinci kez yapmamamızı öğütler. Bu nasihatlar, hem iş hem de özel hayatımızda geçerli aslında.

‘Aşırı hırslı olmayı doğru bulmuyorum’

- İş ve özel yaşamınızdaki yoğunluğu dengelemek adına Hediye Güral, kendini üç kelimeyle tarif etse neler söyler?

Planlı, sakin ve seçici.

- Sizi rol model alan birçok kadın var... Girişimci ve üreten bir iş insanı olarak kendilerine ne gibi önerilerde bulunursunuz?

Her şeyden önce aşırı hırslı olmayı kendi adıma doğru bulmuyorum. Ben ne anne olduğum için işimi, ne de işim için çocuklarımı ihmal ederim. İkisini dengede götürmeye dikkat ediyorum. Bizi okuyanlara da bunu tavsiye etmek isterim. Ne kariyerlerinden vazgeçsinler ne de annelikten. İş dünyasında kadınların kendine daha zor yer edindiği gibi bir algı var. Oysa bence kadınlar çok daha farklı ve titiz yaklaşımlarıyla pozisyonlarına artı değer katıyorlar. Bu anlamda, artık sadece işimizle değil sosyal sorumluluk faaliyetlerimizle de hem şirketimize hem de ülkemize değer yaratabiliriz.