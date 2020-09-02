02.09.2020 - 17:46 |
'Hekimoğlu'ndan sağlık çalışanlarına saygı duruşu
Kanal D'nin gerek senaryosu gerekse oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizisi 'Hekimoğlu', yeni sezona başladı.
Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinen 'House M.D.'nin Türkiye uyarlaması olan 'Hekimoğlu'nun yeni bölümü, 1 Eylül Salı akşamı ekrana geldi.
Başrolünde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı dizide, önceki akşam sağlık çalışanlarına yer verildi.
Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anıldığı o sahne izleyicinin büyük beğenisini kazandı.
'Hekimoğlu' dizisi, yeni bölümüyle 8 Eylül Salı akşamı Kanal D’de ekranla gelecek.