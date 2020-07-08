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HaberlerMagazin Haberleri Helin Avşar: İğrençsiniz!
08.07.2020 - 11:04 |

Helin Avşar: İğrençsiniz!

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, geçtiğimiz gün çıktığı sabah yürüyüşünde karşılaştığı manzaraya sitem etti. Sokaktaki kirliliği sosyal medya hesabından paylaşan Avşar, "İğrençsiniz!" notunu düştü.

Helin Avşar: İğrençsiniz!
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Normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte sabah yürüyüşlerine başlayan Helin Avşar, önceki gün karşılaştığı bir manzarayı takipçileriyle paylaştı. Avşar, yerlere atılan çöplerin fotoğrafını çekerek Instagram hesabından yayınladı.

Sokaktaki kirliliğe sitem eden Helin Avşar, paylaşımında "İğrençsiniz! Yanı başında çöp duruyor ya şuna bakın" ifadelerini kullandı.

Helin Avşar: İğrençsiniz

Magazin Haberleri Bülteni (8 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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