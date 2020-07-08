08.07.2020 - 11:04 |
Helin Avşar: İğrençsiniz!
Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, geçtiğimiz gün çıktığı sabah yürüyüşünde karşılaştığı manzaraya sitem etti. Sokaktaki kirliliği sosyal medya hesabından paylaşan Avşar, "İğrençsiniz!" notunu düştü.
Normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte sabah yürüyüşlerine başlayan Helin Avşar, önceki gün karşılaştığı bir manzarayı takipçileriyle paylaştı. Avşar, yerlere atılan çöplerin fotoğrafını çekerek Instagram hesabından yayınladı.
Sokaktaki kirliliğe sitem eden Helin Avşar, paylaşımında "İğrençsiniz! Yanı başında çöp duruyor ya şuna bakın" ifadelerini kullandı.