Her Gönülde Bir Aslan Yatar filmi ne zaman, kaç yılında çekildi? İşte Her Gönülde Bir Aslan Yatar konusu ve oyuncuları

Türk sinemasının en sevilen ikililerinden olan Zeki Alasya - Metin Akpınar'ın Her Gönülde Bir Aslan Yatarı filmi, bu akşam FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İşte 1976 yılında çekilen ve Zeki Alasya'nın oyunculuğunun yanı sıra yönettiği film olan Her Gönülde Bir Aslan Yatar filmi ile ilgili merak edilenler...



HER GÖNÜLDE BİR ASLAN YATAR KONUSU

Film, birbirine destek olan iki arkadaşın hikâyesini konu edinir. Zeynel, polis olmak isteyen bir bekçidir, Danyal ise günübirlik işlerde çalışır. İkisinin de ilkokul diplomasına ihtiyacı vardır. Birlikte ders çalışıp sınavlara hazırlanırlar. Zeynel, Danyal için yaptığı bir fedakârlık sonucu polis olamaz. Mahalleli Zeynel’in polis olmayı hak ettiğini göstermek için ellerinden geleni yapacaktır.

HER GÖNÜLDE BİR ASLAN YATAR OYUNCULARI

Zeki Alasya,

Metin Akpınar,

Selma Güneri,

Hulusi Kentmen,

Perran Kutman,

Ali Şen,

Gülten Ceylan,

Baki Tamer,

Mehmet Emre,

Orhan Aydınbaş,

Süheyl Eğriboz,

Sabahat Işık