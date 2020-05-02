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02.05.2020 - 07:00 |

Her güne ünlü konuk

Genç yaşında sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle adından söz ettiren Yasmin Gülman, YouTube kanalı açtı.

Her güne ünlü konuk

Salgın nedeniyle çekimleri ertelemek zorunda kalan Gülman, evinde sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınlarla, Gülay Kamaz, Dilara Koçak ve Hilal Saral gibi ünlü isimlerle sohbet gerçekleştiriyor. “Her gün işin uzmanlarıyla yaptığım sohbetle, topluma fayda sağlamayı hedefliyorum” diye konuşan Gülman, çevresinden aldığı olumlu geri dönüşler çerçevesinde yeni planlamalar yaptığını da belirtti.

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