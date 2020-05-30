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30.05.2020 - 16:34 |

Hercai oyuncuları kimlerdir? İşte Hercai oyuncu kadrosu ve başrol oyuncuları

ATV ekranında yayınlanan Hercai dizisi oyuncu kadroları diziyi takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Cuma akşamları ekrana gelen Corona virüs sürecinde çekimlerine ara verilen Hercai dizisinin yeni bölümleri ile ne zaman ekrana geleceği ise henüz bilinmiyor. İşte Hercai dizisi oyuncuları...

Hercai oyuncuları kimlerdir? İşte Hercai oyuncu kadrosu ve başrol oyuncuları
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Hercai dizisi oyuncuları dizinin takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. ATV ekranında yayınlanan Hercai dizisinde yayınlanan ilk bölümden itibaren büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştu. Peki Hercai dizisinin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor. İşte Hercai dizisi oyuncuları...

HERCAİ OYUNCULARI

Akın AkınözüMiran Aslanbey/Şadoğlu1-
Ebru ŞahinReyyan Şadoğlu/Aslanbey1-
Gülçin SantırcıoğluSultan Aslanbey1-
Serhat TutumluerHazar Şadoğlu1-
Oya UnustasıGönül Aslanbey1-
Ahmet Tansu TaşanlarAzat Şadoğlu1-
Serdar ÖzerCihan Şadoğlu1-
Gülçin HatıhanHandan Şadoğlu1-
İlay ErkökYaren Şadoğlu1-
Cahit GökFırat Demiralp/Aslanbey1-
Güneş HayatEsma Demiralp1-
Aydan BurhanHanife Derbent1-
İnci ŞenNigar Katarcı1-
Aslı SamatMelike Aştutan1-
Eylem TanrıverKeriman Çetin1-
Ebrar Alya DemirbilekGül Şadoğlu1-
Eda Elif Başlamışlı / Duygu YetişElif Aslanbey Şadoğlu1-38
Gökhan YavuzRıza Demir1-
Ayda AkselAzize Aslanbey1-
Macit SonkanNasuh Şadoğlu1-.
Yusuf BedirBedirhan1-
Emrullah OmayMahmut3-
Aydan TaşŞehriyar Taşkın5-
Sarp İkilerCaner Katarcı8-
Güven HoknaŞükran24-
Ahmet KayakesenHarun26-
Feride ÇetinZehra Şadoğlu

 

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