30.05.2020 - 16:34 |
Hercai oyuncuları kimlerdir? İşte Hercai oyuncu kadrosu ve başrol oyuncuları
ATV ekranında yayınlanan Hercai dizisi oyuncu kadroları diziyi takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Cuma akşamları ekrana gelen Corona virüs sürecinde çekimlerine ara verilen Hercai dizisinin yeni bölümleri ile ne zaman ekrana geleceği ise henüz bilinmiyor. İşte Hercai dizisi oyuncuları...
Hercai dizisi oyuncuları dizinin takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. ATV ekranında yayınlanan Hercai dizisinde yayınlanan ilk bölümden itibaren büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştu. Peki Hercai dizisinin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor. İşte Hercai dizisi oyuncuları...
HERCAİ OYUNCULARI
|Akın Akınözü
|Miran Aslanbey/Şadoğlu
|1-
|Ebru Şahin
|Reyyan Şadoğlu/Aslanbey
|1-
|Gülçin Santırcıoğlu
|Sultan Aslanbey
|1-
|Serhat Tutumluer
|Hazar Şadoğlu
|1-
|Oya Unustası
|Gönül Aslanbey
|1-
|Ahmet Tansu Taşanlar
|Azat Şadoğlu
|1-
|Serdar Özer
|Cihan Şadoğlu
|1-
|Gülçin Hatıhan
|Handan Şadoğlu
|1-
|İlay Erkök
|Yaren Şadoğlu
|1-
|Cahit Gök
|Fırat Demiralp/Aslanbey
|1-
|Güneş Hayat
|Esma Demiralp
|1-
|Aydan Burhan
|Hanife Derbent
|1-
|İnci Şen
|Nigar Katarcı
|1-
|Aslı Samat
|Melike Aştutan
|1-
|Eylem Tanrıver
|Keriman Çetin
|1-
|Ebrar Alya Demirbilek
|Gül Şadoğlu
|1-
|Eda Elif Başlamışlı / Duygu Yetiş
|Elif Aslanbey Şadoğlu
|1-38
|Gökhan Yavuz
|Rıza Demir
|1-
|Ayda Aksel
|Azize Aslanbey
|1-
|Macit Sonkan
|Nasuh Şadoğlu
|1-.
|Yusuf Bedir
|Bedirhan
|1-
|Emrullah Omay
|Mahmut
|3-
|Aydan Taş
|Şehriyar Taşkın
|5-
|Sarp İkiler
|Caner Katarcı
|8-
|Güven Hokna
|Şükran
|24-
|Ahmet Kayakesen
|Harun
|26-
|Feride Çetin
|Zehra Şadoğlu