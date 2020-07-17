Yalnız başına geldiği AVM’de uzun bir süre alışveriş yapan Buray, maske ve sosyal mesafe kurallarına uydu. Kendine yöneltilen sorulara ayak üstü cevap veren Buray, "Pandemi sürecinde evimde vakit geçirip kafa dinledim. Yurt dışına uçuşların açılmasıyla Kıbrıs’ta olan ailemi 5 ay sonra görecek olmanın mutluluğu var içimde, herkesi çok özledim. Birkaç güne aileme kavuşacağım." dedi.