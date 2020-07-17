17.07.2020 - 18:03 |
'Herkesi çok özledim'
Pop müziğin başarılı ismi Buray, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
Yalnız başına geldiği AVM’de uzun bir süre alışveriş yapan Buray, maske ve sosyal mesafe kurallarına uydu. Kendine yöneltilen sorulara ayak üstü cevap veren Buray, "Pandemi sürecinde evimde vakit geçirip kafa dinledim. Yurt dışına uçuşların açılmasıyla Kıbrıs’ta olan ailemi 5 ay sonra görecek olmanın mutluluğu var içimde, herkesi çok özledim. Birkaç güne aileme kavuşacağım." dedi.
Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına teşekkür videosu'Survivor'da sergilediği performansla finale kadar gelen Barış Murat Yağcı duygularını, "Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu" sözleriyle dile getirdi.