09.10.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ
HES koduyla gala!
Başrolünü Alper Saldıran, Mehmet Yıldırım, Aslıhan Malbora ve Nail Kırmızıgül’ün paylaştığı ‘Aile Hükümeti’nin galası önceki akşam Kanyon’da gerçekleşti.
Başrolünü Alper Saldıran, Mehmet Yıldırım, Aslıhan Malbora ve Nail Kırmızıgül’ün paylaştığı ‘Aile Hükümeti’nin galası önceki akşam Kanyon’da gerçekleşti.
Pandemi döneminin ilk galasında davetliler, HES kodu sorgulanarak salona alındı. Filmin aynı zamanda yapımcısı Yıldırım, “Salonlarımız eskisinden daha güvenli. Herkesi bekliyoruz” dedi.