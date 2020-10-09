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09.10.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

HES koduyla gala!

Başrolünü Alper Saldıran, Mehmet Yıldırım, Aslıhan Malbora ve Nail Kırmızıgül’ün paylaştığı ‘Aile Hükümeti’nin galası önceki akşam Kanyon’da gerçekleşti.

HES koduyla gala!
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Başrolünü Alper Saldıran, Mehmet Yıldırım, Aslıhan Malbora ve Nail Kırmızıgül’ün paylaştığı ‘Aile Hükümeti’nin galası önceki akşam Kanyon’da gerçekleşti.

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‘Aile Hükümeti’ geliyor

Pandemi döneminin ilk galasında davetliler, HES kodu sorgulanarak salona alındı. Filmin aynı zamanda yapımcısı Yıldırım, “Salonlarımız eskisinden daha güvenli. Herkesi bekliyoruz” dedi.

HES koduyla gala

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