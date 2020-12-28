Heyecan dorukta

Son yıllarda moda alanında yaptığı tasarımlarla isminden bahsettiren ve önce İtalyanlar’ın, ardından yurdumuzun önde gelen moda markalarına koleksiyonlar hazırlayan Arzu Sabancı, sonunda kendi markasını yarattı. Rahat ve gündelik kombinlerin yer aldığı bir kreasyonla çıkış yapacak iş insanı, bu haberi sosyal medya hesabından duyurmanın mutluluğunu yaşıyor. Arzu Hanım’a dostlarından da çok sayıda tebrik mesajı geldi.