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21.11.2020 - 10:50 |

'Hızlı araç kullanır, çok kaza yaparım'

Oyuncu Kubilay Aka, YouTube'da yayınlanan 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programına katıldı.

'Hızlı araç kullanır, çok kaza yaparım'
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İşte Kubilay Aka'nın açıklamaları:
"Hayatımda canlandırabileceğim en özel karakter 'Vatanım Sensin'deki 'Ali Kemal' rolüydü. Müthiş bir derinliği vardı. Sette dizlerim titrerdi. Ama babamı arayıp söylediğim zaman yüzüme telefonu kapatmıştı. Dizi başlayana kadar inanmamıştı. Sonra 'Seninle gurur duyuyorum' deyince ağladım."

"Devlet dairesinde ünlülüğüm işe yarar, sıra beklemem."

"Şimdiki set ortamımız endüstri meslek lisesi gibi, çoğu erkek."

"Çiğnediğim en büyük yasak; sürekli arabayı kaçırmamdı. Maalesef ki hâlâ çok hızlı araba kullanıyorum ama güvenlik önlemlerini alarak. Ölmem ancak çok çarparım."

"Bunalıma girersem 5-6 ay sürer."Hiç bitmeyecek bir karantinaya girsem yanıma babamı ve Scarlett Johansson'u alırım."

Magazin Haberleri Bülteni (21 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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