Hızlı ve Öfkeli 7 filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Paul Walker'ın oynadığı son film olan Hızlı ve Öfkeli 7 ne zaman vizyona girdi?

Hızlı ve Öfkeli 7 filmi konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan Hızlı ve Öfkeli 7 filminin oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Dwayne Johnson ve Paul Walker son kez beraber kamera karşına geçmiştir. Filmin çekimlerinin gerçekleştirildiği 2003 yılında Şükran Günü nedeniyle çekimlere ara verildiği sırada Pauş Walker geçirdiği trafik kazası yüzünden hayatını kaybetmiştir. Peki Hızlı ve Öfkeli 7 filmi konusu ve oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİ KONUSU

Hız, güzel arabalar, soygun, dostluk, ihanet ve sadakat temaları üzerine kurulmuş, fenomenleşen film serisinin son halkasında Vin Diesel, Dwayne Johnson ve Paul Walker son kez beraber kamera karşına geçti.

Serinin son bölümünde Hızlı ve Öfkeli ekibi bu kez İngiltere'den gelen bir intikam planından habersizlerdir. Shaw kardeşi Owen'ın hesabını sormakta ve onu yaralayanların karşısına çıkmaktadır. Shaw kibin Toretto evini havaya uçurduktan sonra Dom yetkili bir devlet ajanından yardım ister. Böylece ekip bir kez daha harekete geçer. Bu kez ABD hükümeti için yaptırılan bir takip cihazını ele geçirmek zorundadırlar.

Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Elsa Pataky ve Lucas Black’ten oluşan kemik kadronun korunduğu filmde ayrıca Jason Statham, Djimon Hounsou, Tony Jaa, Ronda Rousey, Nathalie Emmanuel ve Kurt Russell gibi yıldızlar da yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda sürpriz bir isim olarak Saw ve Insidious gibi ses getiren filmlere imza atan James Wan bulunuyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 7 OYUNCULARI

Paul Walker (Brian O'Conner)

Vin Diesel (Dominic Toretto)

Dwayne Johnson (Luke Hobbs)

Michelle Rodriguez (Letty Ortiz)

Jordana Brewster (Mia Toretto)

Tyrese Gibson (Roman Pearce)

Ludacris (Tej Parker)

Lucas Black (Sean Boswell)

Jason Statham (Deckard Shaw)

Nathalie Emmanuel (Ramsey)

Djimon Hounsou (Mose Jakande)

Tony Jaa (Kiet)

Ali Fazal (Safar)

Elsa Pataky (Elena Neves)

30 Kasım 2013'te, Şükran günü tatili için film çekimlerine bir süre ara verildiği sıra Brian O'Conner karakterini canlandıran Paul Walker bir araba kazasında yaşamını yitirdi. Bir gün sonra, Universal, film çalışmalarının bir süreliğine gecikeceğini açıkladı. 4 Aralık 2013'te, Universal Pictures, yapımın sonraki duyuruya kadar beklemede olacağını duyurdu. Yönetmen James Wan filmin iptal edilmediğini onayladı. 22 Aralık 2013'te, Diesel Facebook sayfasında filmin çıkış tarihinin 10 Nisan 2015 tarihinde olacağını onayladı. 27 Şubat 2014'te, bir Hollywood Muhabiri 1 Nisan'da filmin geri kalan kısımların çekileceğini, oyuncuların ve ekibin çekimler için Atlanta'ya gittiklerini rapor etti.

Walker'ın Karakterinin Tekrar Canlandırılması

6 Ocak 2014'te, yeni sahnelerin çekileceği bildirildi. Ancak, yazar Chris Morgan bu karakterin devam ettirilmesi için sunulan tüm fikirleri reddetmiştir. 21 Mart 2014'te, The Daily News, Stüdyo'nun CGI teknolojisi ile Paul'in yüzü ve sesini kullanarak onun vücuduna benzettiği dört farklı aktör kiraladığını açıkladı. 15 Nisan 2014'te, Walker'in yerine kardeşleri Caleb ve Cody'nin oynayacağı duyuruldu. Daha sonra Walker'in kardeşlerinden Cody Walker oynamıştır. Cody'nin yüzü bilgisayar programları ile ağabeyine benzetilmiştir ve böylece filmin son sahneleri de çekilmiştir.