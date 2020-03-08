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08.03.2020 - 07:00 |

Hollywood’un kadınları

Şüphesiz dünyada en çok üne sahip kadınlar onlar! Hollywood filmlerinde yer alan, birbirinden yetenekli ve güzel kadın oyuncuları, gelin bir de yakından tanıyalım...

Hollywood’un kadınları

Emma Stone

2012 yapımı ‘The Amazing Spider-Man’le şöhreti yakalayan Emma Stone, ‘La La Land’deki performansıyla 2016’da Oscar’a layık görüldü. Oyunculuğun yanı sıra dansta da yetenekli olan 31 yaşındaki aktris, şu sıralar her şeyden çok kariyerine odaklanmış durumda...

Hollywood’un kadınları



“Bana kalırsa kadınlar istedikleri  gibi makyaj yapabilirler. Makyaj, eğlence için olmalı...”

Sandra Bullock

30 yıldır sektörde olan Sandra Bullock, 2010 ve 2014 yıllarında da Forbes’a göre ‘En Çok Kazanan Aktris’ oldu. 2015’te People’a göre, ‘Dünyanın En Güzel Kadını’ seçilen oyuncu, aynı zamanda iki çocuk annesi...

Hollywood’un kadınları

 “Makyaj korkutucu bir şey... Kendim yaptığımda yalnızca rimel sürüyorum ve bazen de onu bile unutuyorum.”

Gal Gadot

İsrailli oyuncu Gal Gadot, süper kahraman Wonder Woman rolüyle övgüyü hak ediyor. İki çocuk annesi aktris, Forbes’a göre de ‘Dünyanın En Çok Kazanan Kadın Oyuncuları’ arasında... Ülkesinin ordusunda iki yıl görev yapan Gadot’un, 2004 Miss İsrail’de de birinciliği bulunuyor.

Hollywood’un kadınları



“Kadın haklarından yanayım. Zeki, başarılı, bağımsız ve çalışan hemcinslerimi destekliyorum.”

Angelina Jolie

Hollywood’un kadınları



Onu ne kadar anlatsak az! Oyunculuğu ve anneliğinin yanı sıra dünyaya yaptığı insani yardımlarla da adından söz ettiren Angelina Jolie, bu dönemin ikonik kadınları arasında olmayı son derece hak ediyor. Üçü biyolojik olmak üzere altı çocuk annesi olan Jolie, güzellik konusunda da ismini her listeye altın harflerle yazdırıyor.

“Kendi yolunuzda olduğunuzda, insanlar size yanlış yolda olduğunuzu söyler. Eğer kutunuzdan çıkmazsanız, dünyanın ne kadar büyük olduğunu anlayamazsınız.”


Margot Robbie

Dünyanın en sevecen Avustralyalı kadınları arasında yer alan Margot Robbie, oyunculuğa 17 yaşındayken başladı. 18 yaşını skydiving yaparak kutlayan aktris, snowboard ve sörf yapmaktan da çok hoşlanıyor. Son olarak ‘Once Upon a Time in Hollywood’ filmiyle karşımıza çıkan Robbie, ayrıca Time dergisinin hazırladığı ‘Dünyayı Etkileyen 100 İnsan’ listesinde de yer alıyor.

Hollywood’un kadınları


“Büyük arkadaş grubum içinde en güzel görünen ben değilimdir. Özellikle çekici görünmek için yetişmedim.”

Anne Hathaway

Oyunculuğa annesi tarafından heveslendirilen ve Hollywood’un aranan yüzlerinden olmayı başaran Anne Hathaway, şu sıralar ikinci bebeğine bakmakla meşgul. Güzel anne, şimdiye dek canlandırdığı her karakterle, izleyeni farklı dünyalara götürmeyi başardı. Bozmayı en sevdiği kuralsa şu: “Sen bunu yapamazsın, çünkü bir kadınsın!”

Hollywood’un kadınları



“16 yaşımdan beri hem bir anne hem de iyi bir kariyer sahibi olmayı istedim.”

Scarlett Johansson

Hollywood’un şüphesiz en güzel kadınları arasında yer alan Scarlett Johansson, aynı zamanda en çok kazanlardan da biri... Dünya çapında hayranları bulunan oyuncu, asıl çıkışınıysa 1998 yılında oynadığı ‘Atlara Fısıldayan Adam’ filmindeki rolüyle yaptı. Bir çocuk annesi aktris, moda tercihleriyle de örnek alınıyor.

Hollywood’un kadınları


“Kendi kendimi aç bırakmaya meraklı değilim. Bence ultra zayıf olmak seksilik  değildir. Eğer göz alıcı hissediyorsanız,  kesinlikle öylesinizdir.”

Başarılı hayatlarıyla önce çıkan nice kadınlar var: Jennifer Lawrence, Natalie Portman, Salma Hayek, Cate Blanchett, Zoë Kravitz, Charlize Theron, Saoirse Ronan, Frances McDormand, Lily Collins...

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