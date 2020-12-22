Hugh Jackman'dan çalışanlarına 1.2 milyon dolar hediye

'X-Men' serisinin yıldızı Hugh Jackman, eski hissedarı olduğu şirket çalışanlarını unutmadı. The Courier Mail’in haberine göre, ünlü oyuncu, yüzde beş hissedarı ve reklam yüzü olduğu bir ayakkabı firmasının 900 çalışanına nakit para hediye etti.

Çalışanların her birine bir hissedar tarafından 1300'er dolarlık yılbaşı hediyesi verildi. Gazete, bu hissedarın şirketteki hissesini ekim ayında satan Hugh Jackman olduğunu öne sürdü. Şirket, kişinin kimliğini doğrulamadığını ancak eski bir hissedarının çalışanlara böyle bir jest yaptığını belirtti.

Hugh Jackman; New York, London, Yeni Zelanda ve İskoçya gibi farklı noktalarda ortalama 500 mağazası olan firmadaki hisselerini 25 milyon dolara satmıştı.