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16.04.2020 - 11:38 |

Hülya Avşar Ronaldo'ya meydan okudu

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo sosyal medyada yeni bir 'challenge' (meydan okuma) başlattı. Ünlü isimlerden Hülya Avşar da Ronaldo'ya çektiği videoyla karşılık verdi.

Ünlüler sosyal medyada her gün farklı bir 'challange' başlatıyor. “45 saniyede ellerinizi ayaklarınıza kaç kere değdirebiliyorsunuz, gösterin bakalım” diyen Cristiano Ronaldo’nun “Salon Kupası” adını verdiği challenge’a Hülya Avşar da dahil oldu.

Ronaldo’nun önerdiği egzersiz hareketini yapan Avşar, 45 saniyede 79 kez ayaklarına dokunmayı başardı ve o anların videosunu Instagram’da paylaştı.

Hülya Avşar Ronaldo'ya meydan okuduPortekizli futbolcu Cristiano Ronaldo sosyal medyada yeni bir 'challenge' (meydan okuma) başlattı. Ünlü isimlerden Hülya Avşar da Ronaldo'ya çektiği videoyla karşılık verdi.
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Cadde Yazarları

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