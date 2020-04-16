Hülya Avşar Ronaldo'ya meydan okudu

Ünlüler sosyal medyada her gün farklı bir 'challange' başlatıyor. “45 saniyede ellerinizi ayaklarınıza kaç kere değdirebiliyorsunuz, gösterin bakalım” diyen Cristiano Ronaldo’nun “Salon Kupası” adını verdiği challenge’a Hülya Avşar da dahil oldu.

Ronaldo’nun önerdiği egzersiz hareketini yapan Avşar, 45 saniyede 79 kez ayaklarına dokunmayı başardı ve o anların videosunu Instagram’da paylaştı.