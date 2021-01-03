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03.01.2021 - 16:56 | | DHA

Hülya Avşar, Uludağ'da kayak yaptı

Bursa Uludağ'da kayak yapan sanatçı Hülya Avşar, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar’ın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

Hülya Avşar, Uludağ'da kayak yaptı
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Hülya Avşar, yeni yılı kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da karşıladı. Avşar, snowboard ile kayak yaptığı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar’ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. 

Hülya Avşar, Uludağda kayak yaptı

KARDEŞİ VE KIZIYLA POZ
Avşar ayrıca, Uludağ’da kızı Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi Helin Avşar ile tatilden bir fotoğrafı da paylaştı.

Hülya Avşar, Uludağda kayak yaptı

3 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni3 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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