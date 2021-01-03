Hülya Avşar, Uludağ'da kayak yaptı

Hülya Avşar, yeni yılı kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da karşıladı. Avşar, snowboard ile kayak yaptığı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar’ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

KARDEŞİ VE KIZIYLA POZ

Avşar ayrıca, Uludağ’da kızı Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi Helin Avşar ile tatilden bir fotoğrafı da paylaştı.