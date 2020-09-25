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25.09.2020 - 08:24 |

Hülya Avşar'ın güneş banyosu

Yaz tatilini Ayvalık'ta geçiren Hülya Avşar, güneşlendiği anları takipçileriyle paylaştı.

Hülya Avşar'ın güneş banyosu
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Pandemi döneminde İstanbul'dan Ayvalık'a kaçan şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, tatilini sürdürüyor. Zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Avşar, bu kez de güneşlenirken verdiği pozu yayınladı.

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Avşar, paylaşımına yıldız emojisi koydu. Ünlü şarkıcının fotoğrafı, takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

Ancak Hülya Avşar, her zamanki gibi paylaşımını yorumlara kapattı. Takipçileri sadece beğen butonunu kullanabildi. Binlerce kişi magazin sayfalarının sosyal meyda hesapları üzerinden fotoğrafını yorumlara kapattığı için Avşar'a sitem etti.

Hülya Avşarın güneş banyosu

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı'nın ziyaretine geldiği Hülya Avşar, "Acun’u misafir ettiğim için çok memnunum. Her geldiğinde gönlümü feth ediyor. Bazen boğasım geliyor ama ona olan aşkım hiç bitmeyecek. Buradan ev almasına da gerek yok. Benim evim onun evi" demişti.

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Cadde Yazarları

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