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08.02.2020 - 11:43 |

Hülya Koçyiğit’in kardeşi Bursa’da kaza geçirdi

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit’in bir dönem oyunculuk da yapan kız kardeşi Nilüfer Çelenk, Bursa’da ev kazası geçirdi.

Hülya Koçyiğit’in kardeşi Bursa’da kaza geçirdi

Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Nilüfer Çelenk’in beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Hülya Koçyiğit, iki gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra normal odaya alınan kardeşinin durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:
“48 saatlik kritik süreci çok şükür ki atlattık. Şu anda Bursa Acıbadem Hastanesi’nde servis katında tedavisine devam ediliyor. Yüksek tansiyon, baş ağrısı ve çeşitli sıkıntıları devam eden sevgili kardeşimin ne kadar hastanede kalacağı belli olmamakla birlikte en yakın zamanda sağlığına kavuşacağına inancım sonsuz.”

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