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08.02.2021 - 13:41 |

Hüner Coşkuner'e en acı veda! Gerçek vasiyeti ortaya çıktı

Tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında yaşamını yitiren Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Öte yandan Hüner Coşkuner’in yakın dostu Gül Erda, sanatçının vefatının 95 yaşındaki annesini çok etkilediğini açıklayarak, "Hastalığını annesinin duymasını hiç istemiyordu. Annesi şu an şokta" dedi.

Hüner Coşkuner'e en acı veda! Gerçek vasiyeti ortaya çıktı
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Hüner Coşkuner bugün son yolculuğuna uğurlanıyor!
Hüner Coşkuner bugün son yolculuğuna uğurlanıyor!
Hüner Coşkuner bugün son yolculuğuna uğurlanıyor!
Hüner Coşkuner bugün son yolculuğuna uğurlanıyor!Haberin Tüm Fotoğrafları

Sanatçının kullandığı kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre Coşkuner'in cenazesi, bugün  öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

İlk albümü "Doğuş"u 1987'de müzikseverlerle buluşturan Coşkuner, 1989'da "Sakın Dönme Geriye" albümünü yayımladı.

Kariyeri boyunca, "Gidiyor", "Haydi Tut Ellerimi", "Gidemezsin",  "Sevemem", "Vurgunum Sana" ve "Gideceksen Gelme" adlı albümleri yayımlandı.

  Sanatçı, kemik iliği kanseri tedavisi görüyordu.

"KÜPELERİMLE GÖMÜLMEK İSTERİM"

Ünlü sanatçı yıllar önce CNN TÜRK'te katıldığı canlı yayında 'Vasiyetim var aileme. Allah gecinden versin. Yaşamak her şeye rağmen çok güzel. Küpelerimle gömülmek isterim.' ifadelerini kullanmıştı.

HÜNER COŞKUNER'İN YAKIN DOSTU ANLATTI: ANNESİ ŞOKTA

Kansere yenik düşen Hüner Coşkuner’in yakın dostu Gül Erda, sanatçının vefatının 95 yaşındaki annesini çok etkilediğini açıkladı. Erda, “Hüner, hastalığını annesinin duymasını hiç istemiyordu. Annesi şu an şokta" dedi.

SON İSTEĞİ PİLAV OLDU

Kanserle mücadelesine yenik düşen Hüner Coşkuner'in ablası, Uçankuş TV'de katıldığı programda, sanatçının ölmeden önceki son isteğini anlattı.

Kardeşinin önceki gün sabah 5'te entübe olduğunu anlatan Coşkuner'in ablası, "Bir gün evvel konuştum. 'Bana yemek vermiyorlar. Pilav yap bana gel. Hakkını helal et ablam, bana çok baktın' dedi. Helalleştik, bize onun hiç yüklüğü olmadı. O hayatımdaki tanıdığım hanımefendinin ta kendisiydi." diye konuştu.

"HASTALIĞINI BASINDAN SAKLADI"

Ünlü sanatçının 10 aydır kanserle mücadele ettiğini söyleyen ablası, "Hastalığı aniden çıktı. Yeni bir kaset çıkarması için evde stüdyo kurduk. Çekimleri yapıldıktan sonra ağrım var dedi. Hastaneye gittik, safra kesesi ameliyatı oldu fakat kendisine gelemedi. Türkiye'nin en büyük doktorları ameliyatını yaptı, sırtındaki kitleleri aldılar. Hastalığını basından, akrabalarından sakladı. Ancak yarım saat evvel canını teslim etti. Kedileri vardı, bakıma muhtaç yaşlıları, kanser hastaları vardı. Bunlara bakılması vasiyetiydi" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (8 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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