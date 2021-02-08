• 08 Şubat 2021 - 13:30 • Son Güncelleme:
Hüner Coşkuner bugün son yolculuğuna uğurlanıyor!
Tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında yaşamını yitiren Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Öte yandan Hüner Coşkuner’in yakın dostu Gül Erda, sanatçının vefatının 95 yaşındaki annesini çok etkilediğini açıklayarak, "Hastalığını annesinin duymasını hiç istemiyordu. Annesi şu an şokta" dedi.
• 08 Şubat 2021 - 13:30 • Son Güncelleme:
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Sanatçının kullandığı kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre Coşkuner'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
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