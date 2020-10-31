'İbo Show' için flaş karar! Yayın akışı değişti

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, ilk bölümüne Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın konuk olacağı 'İbo Show', 31 Ekim Cumartesi akşamı izleyicisiyle buluşacaktı.

Dün öğleden sonra İzmir'de meydana gelen ve tüm Türkiye'yi üzüntüye boğan 6,6'lık depremin ardından programın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.

'İmparator' lakaplı İbrahim Tatlıses'in 1993 yılından 2011 yılına kadar aralıksız olarak sunduğu 'İbo Show', 9 yıllık aranın ardından yeniden Star TV ekranlarında olacak.