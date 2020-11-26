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26.11.2020 - 09:43 |

'İbo Show'un üçüncü bölüm konukları

Dokuz yıl aradan sonra ekranlara dönen 'İbo Show'un 28 Kasım'da ekrana gelecek yeni bölümündeki konuklar belli oldu.

'İbo Show'un üçüncü bölüm konukları
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İbrahim Tatlıses, silahlı saldırıya uğradıktan dokuz sene sonra yeniden başladığı 'İbo Show' programında, birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Star TV'de ekranlara gelen 'İbo Show'un 28 Kasım Cumartesi günü yayınlanacak üçüncü bölümünde; Kibariye, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun konuk olacak.

Fragmanda, Kibariye'nin söylediği şarkı sırasında duygulanan Tatlıses'in gözyaşlarını tutamadığı anlar dikkat çekti.

Magazin Haberleri Bülteni (26 Kasım 2020)İşte magazin dünyasının öne çıkan haberleri...
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Cadde Yazarları

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