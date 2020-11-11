İBO Şov 2020 ne zaman, hangi kanalda başlıyor? İBO Şov yeni bölüm fragmanı

Yıllara damga vuran İBO Şov yeni bölümleriyle tekrar ekrana dönüyor. İbrahim Tatlıses'in sunumuyla izleyici karşısına çıkacak olan İBO Şov için heyecan başladı. İBO Şov 2020'nin yayın tarihi belirlendi. İşte İBO Şov 2020 ne zaman, hangi kanalda başlıyor? sorusunun yanıtı ve İBO Şov yeni bölüm fragmanı...

İBO ŞOV 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İbO Şov 2020 ilk bölümüyle 14 Kasım Cumartesi akşamı 20:00'da başlayacak.

İBO ŞOV HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, yakında Star’da...

İBO ŞOV YENİ BÖLÜM FRAGMANI