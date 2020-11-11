MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri İBO Şov 2020 ne zaman, hangi kanalda başlıyor? İBO Şov yeni bölüm fragmanı
11.11.2020 - 14:01 |

İBO Şov 2020 ne zaman, hangi kanalda başlıyor? İBO Şov yeni bölüm fragmanı

İBO Şov'un yayın tarihi belirlendi. Büyük merakla ve heyecanla programı bekleyen izleyiciler ise İBO Şov 2020'nin ne zaman başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Yıllar sonra yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak olan İBO Şov'un yeni bölüm fragmanı da haberimizde...

İBO Şov 2020 ne zaman, hangi kanalda başlıyor? İBO Şov yeni bölüm fragmanı
ABONE OL

Yıllara damga vuran İBO Şov yeni bölümleriyle tekrar ekrana dönüyor. İbrahim Tatlıses'in sunumuyla izleyici karşısına çıkacak olan İBO Şov için heyecan başladı. İBO Şov 2020'nin yayın tarihi belirlendi. İşte İBO Şov 2020 ne zaman, hangi kanalda başlıyor? sorusunun yanıtı ve İBO Şov yeni bölüm fragmanı...

İBO ŞOV 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İbO Şov 2020 ilk bölümüyle 14 Kasım Cumartesi akşamı 20:00'da başlayacak.

İBO ŞOV HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, yakında Star’da...

İBO ŞOV YENİ BÖLÜM FRAGMANI

    Şener Şen koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldıTürk sinemasının usta ismi Şener Şen, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altın alındı.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İBO Şov 2020 ne zaman, hangi kanalda başlıyor? İBO Şov yeni bölüm fragmanı

    İBO Şov 2020 ne zaman, hangi kanalda başlıyor? İBO Şov yeni bölüm fragmanı

    Eser Yenenler paylaştı: Covid Yenenler!

    Eser Yenenler paylaştı: Covid Yenenler!

    Hedefi İzmir için daha fazlası

    Hedefi İzmir için daha fazlası

    Nazlı Kayı'nın alışveriş stili

    Nazlı Kayı'nın alışveriş stili

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet