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01.12.2020 - 10:33 |

İbrahim Kutluay-Edvina Sponza: Her şey çok güzel

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Edvina Sponza-İbrahim Kutluay çifti, önceki gün Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı.

İbrahim Kutluay-Edvina Sponza: Her şey çok güzel
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Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikili, "Her şey çok güzel. Biz de yemek siparişi verdik. Evimize gidiyoruz" dedi

İlişkilerine bir şans daha veren Edvina Sponza-İbrahim Kutluay çifti, önceki akşam Kuruçeşme'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Paket yemek siparişi veren ikili, mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Habertürk'te yer alan habere göre; ünlü çift, "İlişkiniz yeniden hayırlı olsun. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Teşekkür ederiz. Her şey çok güzel. Yemek siparişi verdik, evimize gidiyoruz" cevabını verdi.

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