01.12.2020 - 10:33 |
İbrahim Kutluay-Edvina Sponza: Her şey çok güzel
Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Edvina Sponza-İbrahim Kutluay çifti, önceki gün Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı.
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikili, "Her şey çok güzel. Biz de yemek siparişi verdik. Evimize gidiyoruz" dedi
İlişkilerine bir şans daha veren Edvina Sponza-İbrahim Kutluay çifti, önceki akşam Kuruçeşme'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Paket yemek siparişi veren ikili, mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Habertürk'te yer alan habere göre; ünlü çift, "İlişkiniz yeniden hayırlı olsun. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Teşekkür ederiz. Her şey çok güzel. Yemek siparişi verdik, evimize gidiyoruz" cevabını verdi.