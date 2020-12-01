İbrahim Kutluay-Edvina Sponza: Her şey çok güzel

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikili, "Her şey çok güzel. Biz de yemek siparişi verdik. Evimize gidiyoruz" dedi

İlişkilerine bir şans daha veren Edvina Sponza-İbrahim Kutluay çifti, önceki akşam Kuruçeşme'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Paket yemek siparişi veren ikili, mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Habertürk'te yer alan habere göre; ünlü çift, "İlişkiniz yeniden hayırlı olsun. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Teşekkür ederiz. Her şey çok güzel. Yemek siparişi verdik, evimize gidiyoruz" cevabını verdi.