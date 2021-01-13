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13.01.2021 - 12:01 |

İbrahim Kutluay: Olayla bir alakam yok!

Eski manken Demet Şener, 21 Haziran 2019 tarihinde evlendiği Cenk Küpeli ile 19 ay süren evliliğini tek celsede sonlandırdı. Boşanma sonrası İbrahim Kutluay, eski eşi Şener'in evinin kapısının önünde görüntülendi. Kızı İrem'in kendisini aradığını belirten İbrahim Kutluay, "Benim olayla bir alakam yok. Kızım kendisini almamı istedi, onun için geldim" dedi.

İbrahim Kutluay: Olayla bir alakam yok!
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2018'de İbrahim Kutluay'dan olaylı bir şekilde boşanan Demet Şener, bir kez daha aradığı mutluluğu bulamadı. Yaklaşık iki yıl önce Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Şener'in evliliği uzun sürmedi. Çift, dün anlaşmalı olarak boşandı. Boşanma kararına Cenk Küpeli'nin çocuk istemesinin neden olduğu öğrenildi.

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Demet Şener'den boşanma sonrası ilk açıklama!

Habertürk'te yer alan habere göre; Şener ve Küpeli'nin boşanma haberi sonrası İbrahim Kutluay, eski eşinin İstinye'de bulunan evin kapısında görüntülendi. Kızı İrem'in kendisini aradığını belirten İbrahim Kutluay, "Benim olayla bir alakam yok. Kızım kendisini almamı istedi. Onun için geldim" şeklinde konuştu.

Kızını aldıktan bir saat sonra tekrar eve bırakan İbrahim Kutluay, "Bir kahve içtik. Lütfen olaya beni dahil etmeyin" diyerek ricada bulundu.

    Magazin Haberleri Bülteni (13 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları
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    Cadde Yazarları

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