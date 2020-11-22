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22.11.2020 - 16:26 |

İbrahim Kutluay ve kızı alışverişte

Eski milli basketbolcuİbrahim Kutluay, kızı İrem Kutluay ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere yansıdı.

İbrahim Kutluay ve kızı alışverişte
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Her fırsatta zamanını çocuklarına ayırarak, babalığı konusunda da takdir edilen İbrahim Kutluay, hafta sonunu kızı İrem ile alışveriş yaparak değerlendirdi. Sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala alışveriş turunda görüntülenen Kutluay, "Birkaç eksiğimizi almaya geldik, her şey yolunda çok şükür." demek ile yetindi. Kısa sürede alışveriş turlarını tamamlayan baba kız, hızlı adımlarla evlerinin yolunu tuttular.

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