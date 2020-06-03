İbrahim Kutluay'dan mutfak alışverişi

İstinye Pazarı katında bulunan hipermarketten mutfak alışverişi yapan İbrahim Kutluay, elleri dolu şekilde görüntülendi. Maskesini bir an olsun çıkarmayan eski basketbolcu, "Çocukların eksikleri vardı, onları almaya geldi. Alışverişi tamamladım, çıkıyorum" dedi.

Gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden Kutluay, daha sonra özel aracıyla İstinyePark'tan ayrıldı.