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03.06.2020 - 16:57 |

İbrahim Kutluay'dan mutfak alışverişi

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.

İbrahim Kutluay'dan mutfak alışverişi
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İstinye Pazarı katında bulunan hipermarketten mutfak alışverişi yapan İbrahim Kutluay, elleri dolu şekilde görüntülendi. Maskesini bir an olsun çıkarmayan eski basketbolcu, "Çocukların eksikleri vardı, onları almaya geldi. Alışverişi tamamladım, çıkıyorum" dedi.

Gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden Kutluay, daha sonra özel aracıyla İstinyePark'tan ayrıldı.

İbrahim Kutluaydan mutfak alışverişi

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Cadde Yazarları

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