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19.11.2020 - 08:24 |

İclal Aydın: Canım yavrum iyi ki doğdun

Oyuncu İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ, 18 yaşına bastı. Aydın, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kızının doğum gününü "Canım yavrum dünyaya güzel izler bırak inşallah. Seni çok seviyorum" sözleriyle kutladı.

İclal Aydın: Canım yavrum iyi ki doğdun
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İclal Aydın'ın Kemal Başbuğ ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeynep Lal Başbuğ, 18 yaşına bastı. Aydın, Instagram hesabından anne-kız pozlarını yayınlayarak duygusal bir mesaj yayınladı.

Oyuncu, kızının doğum gününü, "Canım yavrum iyi ki doğdun. Allah; senin, sevdiklerinin, arkadaşlarının yüzünü güldürsün, karşına iyi insanlar çıkarsın. Dünyaya güzel izler bırak inşallah. Seni çok seviyorum" sözleriyle kutladı.

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