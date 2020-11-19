İclal Aydın: Canım yavrum iyi ki doğdun

İclal Aydın'ın Kemal Başbuğ ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeynep Lal Başbuğ, 18 yaşına bastı. Aydın, Instagram hesabından anne-kız pozlarını yayınlayarak duygusal bir mesaj yayınladı.

Oyuncu, kızının doğum gününü, "Canım yavrum iyi ki doğdun. Allah; senin, sevdiklerinin, arkadaşlarının yüzünü güldürsün, karşına iyi insanlar çıkarsın. Dünyaya güzel izler bırak inşallah. Seni çok seviyorum" sözleriyle kutladı.