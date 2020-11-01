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01.11.2020 - 17:16 |

İclal Aydın: Çok uzun bir korku yaşadık

Türkiye'yi yasa boğan İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depreme oyuncu İclal Aydın da yakalandı. Bir süredir Urla'da yaşayan Aydın, yaşadığı korkuyu takipçileriyle paylaştı.

İclal Aydın: Çok uzun bir korku yaşadık
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İzmir, 6.6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Merkez üssü Seferihisar olan sarsıntı sonrası 58 vatandaşımız yaşamını yitirirken, 900'den fazla kişi de yaralandı.

Depreme yakalanan ünlü isimlerden biri de oyuncu İclal Aydın oldu. Bir süredir yaşamını Urla'da devam ettiren Aydın, yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından dile getirdi.

49 yaşındaki oyuncu, "Öncelikle çok büyük ve uzun bir korku yaşadık. Ben ve ailem iyiyiz, merak etmeyin. İzmir'den acı haberler geliyor. Umarım bununla en büyüğü bitmiştir" dedi.

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