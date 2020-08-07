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07.08.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

‘İddialar saçma’

Rol arkadaşı Hande Erçel’in Murat Dalkılıç’la birlikteliğinin bitmesine sebep olduğu iddia edilen Kerem Bürsin, önceki gün İstinye’deydi.

‘İddialar saçma’
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Rol arkadaşı Hande Erçel’in Murat Dalkılıç’la birlikteliğinin bitmesine sebep olduğu iddia edilen Kerem Bürsin, önceki gün İstinye’deydi. Oyuncu, “Bu iddialar çok saçma. Murat da çok profesyonel bir sanatçı” dedi. Dizideki öpüşme sahnesinin abartılmasına Bürsin, “Yönetmen ne istiyorsa onu elde etmemiz gerekiyor. Meyve ile sebzeyi karıştırmamak gerek” diye konuştu. 

Müge Boz denize düştüğü anı paylaştıOyuncu Müge Boz, tekneyle açıldığı maviliklerden denize havalı bir atlayış yapmak isterken dengesini kaybedince göbek üstü suya çakıldı.
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Cadde Yazarları

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