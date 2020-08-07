‘İddialar saçma’

Rol arkadaşı Hande Erçel’in Murat Dalkılıç’la birlikteliğinin bitmesine sebep olduğu iddia edilen Kerem Bürsin, önceki gün İstinye’deydi. Oyuncu, “Bu iddialar çok saçma. Murat da çok profesyonel bir sanatçı” dedi. Dizideki öpüşme sahnesinin abartılmasına Bürsin, “Yönetmen ne istiyorsa onu elde etmemiz gerekiyor. Meyve ile sebzeyi karıştırmamak gerek” diye konuştu.