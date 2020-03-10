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10.03.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

İddialı dönerci

Güven Adıgüzel, Ayhan Akbudak, Erhan Akbudak ve Süleyman Çalıkoğlu’nun ortaklığında kurulan Dönerin Efendisi isimli mekanın açılışı, önceki gün gerçekleşti.

İddialı dönerci

Güven Adıgüzel, Ayhan Akbudak, Erhan Akbudak ve Süleyman Çalıkoğlu’nun ortaklığında kurulan Dönerin Efendisi isimli mekanın açılışı, önceki gün gerçekleşti. Levent’teki mekanın davetine; Meral-Hasan Kosif, Aslı Hünel-Savaş Yurtsever, Monik İpekel, Suzan Şen, Serap Tibuk, Serap Sarı, Arzu Kunt, İpek Toplusoy, Saruhan Hünel ve Süleyman Orakçıoğlu katıldı. Restoranın şefi Yaşar Çanakçı ve aşçısı Serpil Okutucu, dönerin sadece Balıkesir yöresine ait danaların butlarından seçildiğini ve 72 saat marinasyon edilerek, hazırlandığını vurguladı.

İddialı dönerci

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