14.05.2020 - 14:46 |
İdil Fırat, Ece Vahapoğlu'nun kitabını okuyor
1.5 yıl önce hayatını oyuncu Mert Fırat ile birleştiren İdil Fırat, karantina günlerini yaşadığımız şu sıralar hamileliğinin de ilk aylarında...
Sosyal medya hesabından wellness ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu'nun son kitabı 'Fit Hamilelik'i okuduğunu paylaşan sosyetik güzel İdil Fırat, annelikle ilgili tüyolar da almaya devam ediyor.
Acun Ilıcalı'nın Instagram canlı yayınını 1 milyon kişi izledi!'Survivor 2020' yarışmasının yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı’nın, iletişim ödülünü kazanan gönüllüler takımı ile gerçekleştirdiği Instagram canlı yayınını 1 milyon kişi izledi. Bir saatten uzun süren yayınla birlikte Türkiye rekoru kırıldı.