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20.04.2020 - 16:11 |

Idris Elba: Her yıl bir hafta karantinaya girelim

Ünlü oyuncu Idris Elba, geçtiğimiz haftalarda corona virüsünü yendiğini açıklamıştı. Elba, salgın bittikten sonra bu zamanları hatırlamak adına "Her yıl bir hafta karantinaya girelim" dedi.

Idris Elba: Her yıl bir hafta karantinaya girelim

Idris Elba, eşi ile birlikte corona virüsü yendikten sonra, virüsle mücadele ettiği günleri ‘Korkunç’ olarak nitelendirmişti.

Elba, “Dünyanın bu zamanı hatırlaması için her yıl bir hafta karantinaya girmesi gerektiğini düşünüyorum. Birbirimizi hatırlamak için. Gerçekten böyle düşünüyorum. Diğer türler bunu uyguluyor, buna kış uykusu deniyor. Ama bu dünyanın bizim zamanımıza göre işlemediğini hatırlatıyor” dedi. Elba şöyle devam etti: “Bence bu dünya çapında gerçek bir toplu deneyim oldu. Herkes bizim hissettiğimiz gibi hissediyor ama bu kesinlikle tam bir kargaşa oldu.”

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Cadde Yazarları

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