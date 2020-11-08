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08.11.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

'İhanet yok'

Edvina Sponza ile yıllar süren ilişkisi sona eren İbrahim Kutluay, ihanet iddialarını yalanlarken, “Birbirimizi seviyoruz” diyerek, açık kapı bıraktı

'İhanet yok'
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İbrahim Kutluay, önceki akşam Etiler’de görüntülendi. Edvina Sponza ile uzun süreli ilişkisi sona eren eski basketbolcu, ihanet iddialarını ise yalanladı. “Bir konuya açıklık getirmek istiyorum” diyen Kutluay, “Başka bir ilişki ya da ihanet söz konusu bile değil! Kendi içimizdeki bazı konularda anlaşamadığımız için ayrıldık” şeklinde konuştu.

Birbirlerini hâlâ saydıklarını belirten eski basketbolcu, “Birbirimizi seviyoruz, değer veriyoruz. Ne zaman görsem, sohbet eder, yemek yer, kahve içerim. Aramızda düşmanlık da yok. Çok zor günlerden geçtik. Bu yüzden durumun üçüncü kişilerle alakası bulunmuyor. Bakalım zaman neyi gösterecek...” diyerek, barışma sinyalleri verdi.

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