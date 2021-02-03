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03.02.2021 - 07:00 |

‘İki adım atınca yoruluyorum’

Neslihan Atagül, geçirgen bağırsak sendromu sonrası ilk kez görüntülendi. Beş kilo verdiğini söyleyen oyuncu, “İki adım atınca yoruluyorum” dedi

‘İki adım atınca yoruluyorum’
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Umut Ünver

Geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle oynadığı diziden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu’yla Etiler’de görüntülendi. Günler sonra evden çıktığını belirten oyuncu, “Beş kilo verdim. İki adım atınca yoruluyorum ama en azından böyle biraz daha hayata karışmaya başladım” açıklamasını yaptı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Atagül, başrolünü oynadığı projeden ayrılmasına ise, “Öyle olması gerekti çünkü dinlenmem lazımdı. Bünyem pek kaldıramadı o yoğun tempoyu. O sebeple ayrıldım” diye konuştu. Oyuncu, yerine Tuba Büyüküstün’ün gelmesine    ise, “Hayırlısı olsun.           Bir şey söyleme-yeceğim” dedi.

Naomi Watts mayoyla karın içine atladıİngiliz aktris Naomi Watts, sosyal medya hesabından karın içine mayoyla atladığı bir video yayınladı. Paylaşım, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
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Cadde Yazarları

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