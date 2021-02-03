Geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle oynadığı diziden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu’yla Etiler’de görüntülendi. Günler sonra evden çıktığını belirten oyuncu, “Beş kilo verdim. İki adım atınca yoruluyorum ama en azından böyle biraz daha hayata karışmaya başladım” açıklamasını yaptı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Atagül, başrolünü oynadığı projeden ayrılmasına ise, “Öyle olması gerekti çünkü dinlenmem lazımdı. Bünyem pek kaldıramadı o yoğun tempoyu. O sebeple ayrıldım” diye konuştu. Oyuncu, yerine Tuba Büyüküstün’ün gelmesine ise, “Hayırlısı olsun. Bir şey söyleme-yeceğim” dedi.