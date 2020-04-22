MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri İki ters, iki düz!
22.04.2020 - 07:00 |

İki ters, iki düz!

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı’nın eşi Arzu Sabancı, karantina dönemini evinde geçiriyor.

İki ters, iki düz!

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı’nın eşi Arzu Sabancı, karantina dönemini evinde geçiriyor. İş insanı, geçtiğimiz günlerde, örgü ördüğü anları sosyal medyadan paylaştı. Arzu Hanım, video’nun altına, “Nasıl, herkes evinde di mi? Bende de iki düz, iki ters hayat da örgü gibi gidiyor...” notunu düştü. Aynı şekilde Arzu Özal da, en büyük keyfinin örgü örmek olduğunu söyledi.

Nil Karaibrahimgil: Karantina yerine koza diyelimŞarkıcı Nil Karaibrahimgil, sosyal medya hesabından paylaştığı son video ile evde kaldığımız bu zamanları karantina yerine koza olarak adlandırabileceğimiz söyledi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Ev benden sıkıldı’

‘Ev benden sıkıldı’

Ramazan ekranı

Ramazan ekranı

Muhteşem konser

Muhteşem konser

İki ters, iki düz!

İki ters, iki düz!

Sıradaki Haber