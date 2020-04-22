İki ters, iki düz!

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı’nın eşi Arzu Sabancı, karantina dönemini evinde geçiriyor. İş insanı, geçtiğimiz günlerde, örgü ördüğü anları sosyal medyadan paylaştı. Arzu Hanım, video’nun altına, “Nasıl, herkes evinde di mi? Bende de iki düz, iki ters hayat da örgü gibi gidiyor...” notunu düştü. Aynı şekilde Arzu Özal da, en büyük keyfinin örgü örmek olduğunu söyledi.