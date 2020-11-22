İlgi gören sergi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Pınar Kalem, ‘Atatürk’ temalı sergisini Projehane çatısı altında ve Bilge Kuru ev sahipliğinde pandemi kurallarına uyarak gerçekleştirdi. Ruby’de düzenlenen sergide, sanatçının Atatürk’ü resmettiği birbirinden güzel tablolar sanatseverler tarafından ilgi gördü. Sergiye; Öznur Yakın, Serap Sarı, İlkem Topçuoğlu, Ebru Akel gibi cemiyet, iş ve sanat dünyasından birçok ünlü sima katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy da onur konuğu oldu.