Ilıcalı’dan dev bağış

Bugüne kadar düzenlediği yardım organizasyonlarıyla adından söz ettiren Acun Ilıcalı, koronavirüs nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına, destek verdi. Ilıcalı, bu haftaki ‘Survivor’ yarışmasının SMS gelirinin tamamını, projeye bağışladı. Ilıcalı, “Binlerce kilometre uzakta olabiliriz ama kalbimiz ve gönlümüz Türkiye’de... Bugünlerde bu dayanışmaya ihtiyacımız var. Zor zamanlarda birbirimize destek olacağız” şeklinde konuştu.