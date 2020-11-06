İlk tanıtım beğenildi

Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar ve Bahar Şahin’in başrolünü paylaştığı ‘İyi Aile Babası’ dizisinin, ilk tanıtımı çok beğenildi. Yakında Kanal D’de ekrana gelecek projenin, afişi de yayınlandı. Yapımda, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir gibi isimler de rol alıyor.